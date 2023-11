iPad Mini da 64 GB al 30% di SCONTO! OFFERTA SHOCK

Ecco un altro device Apple in grandissimo sconto! iPad Mini da 64 GB in versione Wi-Fi oggi costa pochissimo! Il prezzo? Solo 599€ con un ribasso Amazon incredibile del 30%. Pronto a risparmiare? Questo è il momento giusto!

iPad compatto che non rinuncia a nulla!

Con il suo display da 8,3 pollici super risoluto e un form factor mutuato dai modelli più costosi, iPad Mini è senza dubbio il più accattivante della gamma.

Questo device è pensato per usi specifici: prendere appunti in movimento, consultare siti web e, perchè no, concedersi qualche momento di relax.

Grazie ad iPadOS, il device vi permetterà di accedere al mondo Apple: grazie ad iCloud, la suite di Apple e la sincronizzazione con tutti i vari device, avrete sempre a disposizione tutti i vostri dati.

Non mancano una fotocamera posteriore e quella anteriore FaceTime.

Il dispositivo monta a bordo il processore A15 Bionic: non l’ultimo ritrovato di Apple, ma senza dubbio prestante visto il compito di iPad Mini. Il sistema di sblocco, in questo caso, si cela nel tasto di accensione/spegnimento: qui troviamo l’affidabilissimo e amato TouchID.

La connettività via cavo non è lasciata al caso: sulla parte inferiore troviamo infatti un ingresso USB-C in grado di ricaricare il device, trasferire dati e di connettere accessori esterni. Con un HUB, per esempio, potrete consultare i file presenti sulla SD della vostra fotocamera per condividere le foto professionali con chi desiderate.

iPad Mini da 64 GB nella colorazione Galassia è senza dubbio uno di quei device che da un lato vi permettono di accedere al mondo Apple ovunque e dall’altro di accedere a produttività e svago davvero ovunque.

Oggi questo device è ancora più conveniente: grazie all’incredibile sconto del 30% costa infatti solo 599€. Lo sconto è disponibile su Amazon e sicuramente scadrà molto presto: affrettatevi!

