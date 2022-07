iPad Mini: a questo prezzo compratelo SUBITO

Tante volte vi abbiamo parlato dei tablet della Apple. Probabilmente sono i migliori dispositivi per questa categoria. Apple dà a disposizione un’ampia scelta per chiunque cerchi un tablet per lavoro, per lo svago, per la creazione di contenuti e molto altro. Oggi vi vogliamo segnalare questa fantastica offerta che abbiamo trovato su Amazon, per quanto riguarda l’iPad Mini che è proposto alla vendita a soli 527,00 €.

Tanta potenza in un corpo compatto

IPad Mini è dotato di uno splendido design all-screen con display Liquid Retina da 8,3″ per far sì che stia comodamente nel palmo d’una mano. Non fatevi ingannare dalle dimensioni, questo tablet è dotato del nuovo chip A15 Bionic e una batteria che dura tutto il giorno che vi consente di lavorare, creare e giocare in tutti i posti che vorrete. Potete modificare foto e video, immergervi nei giochi con la grafica più complessa e provare la magia della realtà aumentata. Grazie al 5G ultra rapido potrete rimanere in contatto con tutto e tutti. Merito anche del Wi-Fi 6 e della tecnologia USB-C. Potete videochiamare con FaceTime, guardare contenuti in streaming e tanto altro. Grazie alla fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, le videochiamate saranno di alta qualità sia per il lavoro che per lo svago. Anche la fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo non vi deluderà. È perfetta per scattare foto brillanti, girare video 4K o scansionare documenti. Insomma, tanta potenza in un telaio super compatto che vi consente di essere super produttivi ovunque voi siate. Produttività che può aumentare grazie agli accessori essenziali come la Apple Pencil e la Smart Folio. Infatti ora iPad Mini è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione, che si aggancia magneticamente e si ricarica via wireless.

Noi da possessori di iPad Mini da anni vi possiamo garantire che la sua versatilità e comodità è senza eguali. Anche la potenza è tanta, per consentirvi di lavorare in tutta sicurezza. Non dimentichiamoci poi della fantastica assistenza Apple che vi permette di stare sempre tranquilli. Praticamente non potete farvi scappare questa offerta, potete acquistare il nuovo iPad Mini a soli 527,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.