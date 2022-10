iPad Mini: non cliccare sulla news se non vuoi correre il rischio di comprarlo subito

Super occasione per assicurarti a un costo decisamente vantaggioso uno splendido Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) di 6ª generazione, colore Viola. Su Amazon, infatti, è in corso una promozione che ti permette di avere questo spettacolare dispositivo a soli 503€ con uno sconto quindi del 10% e le spese di spedizione gratuite grazie a Prime. iPad mini è studiato nei minimi dettagli per darti il massimo della bellezza, con un nuovo design caratterizzato da un display edge‑to‑edge più ampio, bordi sottili ed eleganti, e angoli arrotondati.

Apple iPad mini (64GB) Viola , sconto OK su Amazon

Il display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza minima rende i testi nitidi e i colori brillanti, ovunque sei. L’Apple Pencil si aggancia magneticamente al lato di iPad mini, così la porti sempre con te ed è subito pronta per prendere appunti al volo o per cogliere l’attimo ogni volta che hai un’idea. E quando tieni l’iPad in orizzontale, gli altoparlanti con ampio suono stereo sono perfetti per guardare un film mentre sei in viaggio o per ascoltare la tua playlist preferita al parco.

Il Touch ID è integrato nel tasto superiore per autenticarti in modo ancora più semplice, veloce e sicuro. Usa la tua impronta per sbloccare l’iPad e pagare in sicurezza. Grazie al nuovo chip A15 Bionic, iPad mini racchiude in poco spazio una potenza sorprendente. Mettilo alla prova: puoi scorrere al volo tutte le email arretrate, ritoccare foto con Photoshop, usare app evolute, catturare immagini spettacolari e scatenare la tua creatività ovunque ti trovi.

La CPU è fino al 40% più veloce e il Neural Engine di Apple permette un machine learning fino a due volte più rapido. Così tutto è sempre veloce e fluido quando lavori, studi o fai tutto il resto. E con una grafica fino all’80% più scattante, tutto quello che fai su iPad mini è ancora più coinvolgente. Dipingi con pennelli ultrarealistici, vivi straordinarie esperienze in AR e divertiti con i giochi dalla grafica più spettacolare.

Dulcis in fundo, iPad mini ha una batteria che dura tutto il giorno, così è sempre pronto a seguirti in tutto quello che fai, e sfrutta le reti 5G ultrarapide per scaricare file, guardare film, giocare in multiplayer, rimanere in contatto con le persone che ami, e molto altro. Fallo tuo su Amazon a soli 503€ con uno sconto quindi del 10% e le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

