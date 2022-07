iPad mini WiFi 64GB: super prezzo e minimo storico

Quest’anno il Prime Day arriva in anticipo. iPad mini WiFi, 64GB di di ultima Grigio siderale raggiunge un nuovo minimo storico. Davvero un prezzone: 458€ invece di 522,99€ incluse spedizioni.

Dopo il Samsung Galaxy Tab S8 al minimo storico, anche la controparte di Cupertino raggiunge nuove vette di prezzo. L’iPad mini in forte sconto (-18%) è quello di 6ª generazione, con display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone e ampia gamma cromatica, potente chip A15 Bionic con Neural Engine, Touch ID per l’autenticazione biometrica e i pagamenti, e fotocamera posteriore/frontale da 12MP con Inquadratura automatica.

Purtroppo non è immediatamente disponibile, per cui bisognerà attendere un po’. Ma questa è la ragione per cui costa così poco, per cui se non avete fretta conviene approfittarne. 1. Perché di solita la logistica di Amazon è velocissima ed è ragionevole ritenere che il tablet tornerà disponibile entro poche ore o giorni. E 2, perché se vi stancate di aspettare o trovate un’offerta migliore altrove, potete comunque annullare l’ordine.

Infine, considerate che potete acquistare l’iPad mini anche con le comode rate Amazon da 91€ al mese per 5 mesi, a tasso zero reale e senza finanziaria né busta paga. Insomma, se avevate una mezza idea di cambiare tablet, questo è il momento a 458€ invece di 522,99€ incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.