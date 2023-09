Apple iPad Pro 11" con M1: perfetto per l'editing video in mobilità, scontatissimo

L’Apple iPad Pro 11″ (4ª generazione) è ancora adesso uno dei tablet più avanzati e potenti sul mercato. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, design elegante e versatilità, è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo per la produttività, il disegno, l’intrattenimento e molto altro ancora.

L’iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB), col potente chip M1 con CPU 8-core e GPU 10-core e 512GB di ROM, è in promozione su Amazon col 16% di sconto. Questo eccellente tablet costa infatti 899€ nella colorazione Girgio Siderale, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB), sconto OK

L’iPad Pro 2021 presenta un design elegante, con bordi arrotondati e una finitura in grigio siderale. Si tratta di un dispositivo dallo stile distintivo che attira l’attenzione ovunque tu vada. Di fatto è un concentrato di potenza, innovazione e design di alta classe. Con un display spettacolare, prestazioni incredibili e versatilità senza pari, è un investimento che porterà la tua esperienza digitale a un livello superiore.

Se sei un creativo o un professionista, l’iPad Pro 11″ è il dispositivo perfetto per te. Con il supporto per Apple Pencil di seconda generazione, puoi prendere appunti, creare illustrazioni e disegni dettagliati in modo naturale e intuitivo. Inoltre, grazie alla potenza del chip M1, potrai eseguire applicazioni di editing foto e video di alta qualità senza alcun problema.

L’ iPad Pro 11 si integra perfettamente nell’ecosistema Apple, consentendoti di sincronizzare facilmente tutti i tuoi dispositivi Apple. Potrai accedere a tutti i tuoi documenti, foto e file da qualsiasi dispositivo e condividere facilmente contenuti con gli amici e la famiglia.

Grazie al Wi‑Fi ultraveloce e alla connettività cellulare, iPad è da tempo il Re della portabilità: questa versione dell’iPad Pro offre connettività Wi-Fi e Cellular per garantire che tu sia sempre online, ovunque tu vada. Resta connesso con il mondo, partecipa a videochiamate di alta qualità e naviga sul web senza interruzioni.

Insomma, un dispositivo versatile che si adatta a una varietà di utilizzi, dal lavoro alla creatività artistica e all’intrattenimento. Con prestazioni di alto livello e un ecosistema di app ben sviluppato, è una scelta eccellente per chi cerca un tablet di alta qualità, ed è da acquistare oggi che è scontato e costa 899€ con le spedizioni gratis gestite da Amazon Prime.

