iPad Pro 11" (Wi-Fi, 2TB), sconto FOLLE di 700€ su Amazon: prendilo ORA

L’Apple iPad Pro 11″ del 2022, col potente chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core e 2TB di ROM, è in promozione su Amazon col 19% di sconto. Que4sto eccellente tablet costa infatti 1.989€ nella colorazione Grigio Siderale, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. In questo modo ti assicurerai un fantastico tablet caratterizzato da un display Liquid Retina con tecnologie evolute come ProMotion, True Tone e l’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo, e decine di feature innovative.

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 2TB), sconticino OK

Grazie alla nuova generazione di chip Apple, iPad Pro 11 può contare su un Neural Engine il 40% più rapido, e su una banda di memoria del 50% in più rispetto alla gamma precedente. Una potenza che porta su iPad Pro performance e capacità mai viste prima e che viene sfruttata a dovere dal dispositivo, a cominciare dall’OS. Con iPadOS 16 hai ad esempio a disposizione strumenti potentissimi e puoi perfino collegare un monitor esterno con risoluzione fino a 6K.

iPad Pro 11 ha un ultra‑grandangolo frontale con sensore da 12MP e angolo di campo di 122°, elementi che lo rendono ideale per fare foto e video da pubblicare sui social. Con la funzione Inquadratura automatica, poi, ti tiene sempre al centro della scena nelle chiamate FaceTime, e c’è anche una eccellente modalità Ritratto per scattare splendidi selfie. Questa funziona insieme alla fotocamera TrueDepth per farti sbloccare il tuo dispositivo in sicurezza con Face ID.

Grazie al Wi‑Fi ultraveloce e alla connettività cellulare, iPad è da tempo il Re della portabilità, ma con il Wi‑Fi 6E fa di più, visto che hai la connessione wireless più veloce al mondo, anche quando invii foto, file e video di grandi dimensioni. Di fatto, con la compatibilità 5G puoi collegarti alle reti più veloci per scaricare o condividere, guardare film e lavorare in team ovunque ti trovi. Insomma, un top di gamma da acquistare oggi che è scontato e costa 1.747€ con le spedizioni gratis gestite da Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.