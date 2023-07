iPad Pro 2021, il TOP DI GAMMA lo porti a casa con 800€ di sconto col Prime Day di Amazon

L’Apple 2021 iPad Pro è un tablet innovativo e potente che offre un’esperienza di utilizzo eccezionale. Con un display Retina da 11 pollici e una risoluzione nitida, offre colori vivaci e dettagli nitidi per un’esperienza visiva immersiva. Dotato del processore M1, lo stesso utilizzato sui computer Mac di nuova generazione, l’iPad Pro offre prestazioni straordinarie e capacità di elaborazione avanzate.

Puoi eseguire applicazioni complesse, giocare ai giochi più impegnativi e lavorare su progetti creativi senza problemi. Fallo tuo nel taglio da 2TB a 1099€, risparmiando così oltre 800€ grazie allo sconto del 42% di Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Apple 2021 iPad Pro è un tablet di fascia alta

La capacità di archiviazione di 2TB ti consente di salvare una grande quantità di file, foto, video e applicazioni direttamente sul tuo iPad Pro, offrendoti la libertà di portare con te tutto ciò di cui hai bisogno.

Grazie alla connettività Wi-Fi, puoi connetterti facilmente alla rete e navigare in internet in modo veloce e stabile. L’iPad Pro è dotato anche di una fotocamera di alta qualità, che ti permette di scattare foto e registrare video in modo professionale.

Un’altra caratteristica distintiva dell’iPad Pro è la compatibilità con l’Apple Pencil e la Magic Keyboard, che ti consentono di sfruttare al massimo le funzionalità creative e produttive del dispositivo.

Il design elegante e sottile dell’iPad Pro è realizzato con materiali di alta qualità e offre una presa comoda e sicura. Con la sua autonomia di batteria prolungata, puoi utilizzare l’iPad Pro per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare frequentemente.

In sintesi, l’Apple 2021 iPad Pro è un tablet di fascia alta che offre prestazioni straordinarie, un display di qualità superiore e una vasta gamma di funzionalità avanzate. È la scelta perfetta per coloro che desiderano un dispositivo versatile e potente per lavoro, svago e creatività.

