iPad Pro (2022) da 128 GB e schermo da 11": bastano 999€ per farlo tuo

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente spettacolare; l’ottimo iPad Pro (2022) con schermo da 11″, modem Wi-Fi di ultima generazione, processore Apple Silicon M2 e 128 GB di memoria interna, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra diventa un best buy irrinunciabile, un prodotto perfetto per l’intrattenimento multimediale ma anche per il lavoro, la creazione e la modifica dei contenuti da postare sui social e non solo. Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata: è uno dei migliori tablet che ci siano in circolazione, quindi cosa aspettate? Il modello in sconto è quello in colorazione “grigio siderale”.

iPad Pro (2022): il miglior tablet da comprare oggi su Amazon

Il meraviglioso iPad Pro (2022) dispone di un processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 128 GB di memoria e da un modem Wi-Fi per la connettività online. Fra le altre cose, presenta una batteria capiente e generosa che si ricarica in un lampo con la USB Type-C e c’è uno schermo LCD IPS Retina da 11″ con tecnologia ProMotion. Quest’ultimo supporta la Apple Pencil di seconda generazione e il device, in generale, può essere utilizzato con l’ausilio della Magic Keyboard, la cover-tastiera che amplia le potenzialità del gadget stesso e lo rende simile, in tutto e per tutto, ad un miniPC.

Fra le altre cose, può essere utilizzato per l’intrattenimento multimediale online, per la postproduzione dei contenuti online, per la gestione dei documenti, per montare un video con i vari software dedicati (FinalCut Pro, DaVinci Resolve 18 e non solo). È ottimo anche come tavoletta grafica con la suite Adobe al seguito. Insomma, a 999€ vi porterete a casa un prodotto veramente spettacolare, unico nel suo genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.