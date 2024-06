iPad Pro con chip M4: l'ultima GIOIELLINO Apple a 250 EURO IN MENO su Amazon

L’ultimissimo tablet lanciato da Apple è una vera e propria bomba, ed oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta dell’Apple iPad Pro 11″ con chip M4, al momento disponibile su Amazon a soli 1.469 euro con uno sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Apple iPad Pro 11″ con chip M4: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPad Pro 11″ con chip M4 ha un display Ultra Retina XDR che ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone.

La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza. La GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. E con un giorno intero di autonomia, potrai usare il tablet per tutta la giornata senza mai restare a corto di energia.

Questo modello ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes.

Allo stesso tempo i quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente.

Oggi l’Apple iPad Pro 11″ con chip M4 è disponibile su Amazon a soli 1.469 euro con uno sconto del 15%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.