IPER MERCATO Amazon: occasioni da SOGNO con il Prime Day anticipato

Se sei un cacciatore di affari esperto, Amazon Prime Day (o eventi analoghi come la Festa delle Offerte Prime, che è la stessa cosa) è il tuo momento dell’anno preferito. Ma quest’anno c’è una sorpresa: un Prime Day anticipato che offre occasioni da sogno prima del grande evento. Non perdere l’opportunità di risparmiare su una vasta gamma di prodotti, dall’elettronica all’abbigliamento, ai prodotti per la casa e molto altro ancora.

Su Amazon come all’Ipermercato: sconti folli per prodotti di qualità

ATTENZIONE: i prezzi sono aggiornati al momento della pubblicazione dell’articolo. Eventuali modifiche successive da parte del venditore non possono essere definiti “errori” della redazione, in quanto non dipendenti da essa.

(presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani (40%); JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero a €76,89 (30%);

Aspirapolvere Senza Fili Potente 200W, Autonomia 120 Minuti, con Wi-Fi, 2 Spazzole e 2 Accessori, Scopa Elettrica con Tubo Telescopico e Batteria Ricaricabili (25%); Hoover H-Go 300 HYDRO HGO320H 011 Robot Multifunzione 2in1, Aspirazione + Lavaggio, Nero (Hi-Gloss Black) a €129,00 (28%).

Questo IPER MERCATO Amazon è una vera e propria festa delle offerte, quindi assicurati di controllare regolarmente le promozioni e di approfittare delle offerte che ti interessano prima che siano esaurite. Sia che tu stia cercando regali, articoli per la casa o semplicemente voglia trattarti con un nuovo gadget, il Prime Day anticipato è il momento perfetto per farlo.