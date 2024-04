iPhone 12 128 GB su eBay in CADUTA LIBERA: lo paghi 359,99€, non è UN SOGNO

Non è un sogno, ma l’ultima promozione pazzesca lanciata su eBay e che ti dà la possibilità di acquistare il fantastico iPhone 12 da 128 GB ricondizionato ad un prezzo mai così basso. Lo puoi fare tuo a soli 359,99 euro, con la spedizione gratuita e garantita in 3 giorni. Sta andando a ruba, vista la convenienza e le condizioni impeccabili. Se ti affretti, lo trovi ancora disponibile nella sola colorazione Nera, il resto è tutto esaurito. Nessun trucco e nessun inganno, avrai anche la garanzia di 12 mesi e tutti gli accessori inclusi nella confezione. Non fartela scappare, è l’offerta che hai sempre cercato.

iPhone 12 128 GB: potenza ed eleganza per un grande classico di Apple

Considerato come uno degli smartphone più di successo del passato recente di Apple, questo iPhone 12 da 128 GB in versione Nera che trovi su eBay potrebbe essere il tuo acquisto perfetto. Come sottolineato all’interno del sito, le condizioni sono ancora eccellenti. Con controlli effettuati in maniera precisa da un team di esperti, che ha avuto modo di testare sia il software che l’hardware. E con la garanzia di un anno, avrai la possibilità di restituirlo in caso di problemi.

Ti puoi così godere due meraviglioso display da 6.1 pollici con risoluzione di 2532×1170 pixel. Con funzionalità uniche e all’avanguardia, a partire dal modulo 5G per una connessione alla rete dati mai così veloce. Lo spessore è di 7.4mm, contenuto e perfetto per essere portato ovunque tu voglia. Degna di nota la fotocamera, con un sensore da 12 Megapixel per registrare video in 4K e foto con risoluzione di 4000×3000 pixel. Infine il processore, un 6 core con 2.1 GHz.

Acquistalo oggi stesso e non te ne pentirai. A soli 359,99 euro, l’iPhone 12 che hai sempre sognato potrà finalmente essere sempre a tua disposizione ovunque tu voglia.

