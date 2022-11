iPhone 12 mini da 128GB: Amazon ribatte subito a eBay scontandolo del 26%

L’ iPhone 12 mini da 128GB di colore bianco è oggi in super offerta su Amazon, dove può essere tuo con circa 535€, dunque scontato di 194,40€ (26%). Si tratta di una versione ricondizionata disponibile quindi dal servizio Warehouse del noto sito di e-commerce. Un dispositivo Amazon ricondizionato certificato, lo ricordiamo, è un dispositivo che ha avuto un precedente proprietario e che ha subito un processo di ricondizionamento. Di fatto è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

iPhone 12 mini da 128GB (Bianco) , prezzo WOW

Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, questo autentico gioiellino ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS con la velocità del 5G A14 Bionic, il display OLED edge-to-edge e la protezione del Ceramic Shield. Oltre allo splendido ed elegante design che contraddistingue da sempre gli smartphone Apple dalla concorrenza, ci sono una miriade di aspetti a rendere questo melafonino un dispositivo davvero super.

Tra le caratteristiche top, sicuramente il display in super retina XDR da 5,4″ fatto come anticipato prima in Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone. A livello visivo hai un contrasto nettamente superiore, una fedeltà cromatica incredibile e una densità dei pixel molto più alta. In una parola: wow. Con la tecnologia OLED tutto ciò che vedi ha bianchi più brillanti, neri più intensi e una risoluzione maggiore per un display che si spinge fino ai bordi del dispositivo.

Per il resto, il device è resistente all’acqua e dispone di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Che aspetti? Su Amazon c’è l’occasione che stavi aspettando per fare tuo un fiammante iPhone 12 mini: la versione con 128GB ricondizionata può essere acquistata con circa 535€, cioè a dire con uno sconto notevole. Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.