iPhone 12 mini: nuovo giorno, nuovo sconto

Proprio ieri parlavamo di un’offerta incredibile che vedeva protagonista il nostro iPhone 12 mini, il primo dispositivo di casa Apple di piccole dimensioni, fatta eccezione per i modelli SE, che la compagnia ha rilasciato dopo anni.

iPhone 12 Mini: a questo prezzo è incredibile

Lo smartphone in questione è uno dei migliori device top di gamma che vi siano in circolazione, dotato di un processore 5 nm incredibilmente veloce, con modem 5G per la vita di nuova generazione e con un design che richiama l’ultima cifra stilistica della compagnia di Cupertino. Se ieri abbiamo toccato il minimo storico su Amazon a 650 €, oggi registriamo il nuovo record: 578,00€ è il prezzo più basso che abbiamo mai visto online. Soltanto in versione ricondizionata Lo abbiamo visto ad un costo simile. Capito bene quindi che ci troviamo di fronte ad un’offerta da non lasciarsi sfuggire, anche perché non capita tutti i giorni e non sappiamo quando tornerà nuovamente a quest’incredibile cifra.

Comprarlo su Amazon è un vantaggio su tutti i fronti; il motivo è semplice. Dal portale americano avrete la garanzia di due anni su qualsiasi problema voi possiate riscontrare, di natura software o hardware. L’assistenza clienti è pronta a rispondere sette giorni su sette e abbiamo anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo di vendita.

iPhone 12 mini non si sceglie per il suo design, per la sua compattezza e la sua maneggevolezza, ma anche perché è un ammiraglia di taglia mini, appunto lo schermo da 5,4“ è comunque dotato della migliore tecnologia presenti in commercio. Ci riferiamo comunque ad un pannello OLED di punta. Il comparto fotografico, è spaziale: due sensori l che girano video in 4K HDR e realizzano scatti perfetti anche al buio.

A 578,00€, questo è l’iPhone che noi compreremo oggi. Ma siate veloci, perché non sappiamo quanto durerà ancora a questa promozione. Basti vedere che le colorazioni sconto sono davvero poche, quindi affrettatevi.