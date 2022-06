iPhone 12 mini: oggi è il telefono che comprerei

Questo articolo sarà un racconto personale della mia esperienza con iPhone 12 Mini piuttosto che una news vera e propria. Girovagando sul web mi sono accorto che il terminale è in sconto su Amazon ad un prezzo davvero eccezionale; osservando nel dettaglio, mi sono accorto anche che è il suo minimo storico. Vale a dire che non è mai sceso a questo costo. A 649,00€ non posso non consigliarvi l’acquisto, e ora vi spiego anche il perché.

iPhone 12 mini: dopo anni, la mia scelta principale

Possiedo un iPhone 12 mini dal debutto, ed è un telefono che non cambierei con nessun altro al mondo. Certo, il 13 mini mi attirano un poco, ma costa molto di più. Alla cifra a cui viene venduto oggi (649,00€) si rivela la mia scelta vincente. E le fotocamere mi permettono di realizzare video bellissimi per i miei social, ma anche splendidi ricordi delle mie vacanze. In tasca spesso mi dimentico di averlo; devo ricontrollare con la mano per capire se l’ho con me o se l’ho dimenticato da qualche parte. È leggerissimo infatti: poco più di 130 grammi e ho anche abbinato una cover MagSafe è un Apple Wallet. Con un prodotto così compatto, ho tutto quello che mi serve per affrontare il quotidiano, ma anche una vacanza all’insegna della leggerezza.

Sicuramente i nuovi modelli attirano, anche per la modalità cinematografica e per il processore aggiornato, ma questo iPhone 12 mini non mi fa rimpiangere nulla. Non di meno, il suo software verrà aggiornato per tantissimi anni e il suo design è unico al mondo. Considerando che non ci saranno più mini iPhone nel futuro, questa piccola chicca tecnologica vorrei non abbandonarla mai.

Voi cosa ne pensate? Ne avete uno o siete in procinto di acquistarne uno? Vi ricordiamo che questo è un prodotto che si acquista perché si cerca un telefono piccolo. Ricordatevi anche che piccole dimensioni non significa “prestazioni contenute”. Come hai detto più volte, e così potente che riesco a far girare cod Mobile senza problemi. Tuttavia qui mi pongo la domanda: io non uso questo telefono per giocare, proprio perché le dimensioni non mi rendono l’esperienza finale appagante. Preferisco abbinarlo ad un iPad mini 2021 (in sconto a 658,00€ con modem 5G).