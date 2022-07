iPhone 12 Mini: OGGI in super sconto su Amazon

L’iPhone 12 Mini continua ad essere la miglior scelta per tutti coloro che amano i dispositivi mobile compatti. Infatti, sul mercato odierno, gli smartphone che si possono tenere in una mano si possono contare sulle punte delle dita e iPhone mini è sempre stato uno di questi. Non fatevi scappare questa offerta su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 578,00 €.

iPhone 12 Mini, anche nel prezzo

IPhone 12 Mini è dotato di un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, lo stesso di iPhone 12 Pro. Il pannello è protetto da Ceramic Shield, un materiale più duro di qualsiasi vetro per smartphone. Il modulo 5G di cui è dotato vi consentirà download velocissimi e streaming ad alta qualità. Inoltre, sotto al telaio troviamo il chip A14 Bionic, tra i più veloci mai visti su uno smartphone del genere. Il comparto fotografico è dotato di una doppia fotocamera da 12 MP, una ultra grandangolare e una grandangolare. Queste camere vi consentono di catturare foto strabilianti anche in condizioni di scarsa luminosità e di registrare video HDR a 4K in Dolby Vision. Anche la fotocamera anteriore da 12 MP dotata di tecnologia True Depth, vi assicura scatti super nitidi in modalità notte in caso di scarsa luminosità.

Insomma, viste le sue dimensioni e le sue prestazioni, iPhone 12 Mini è semplice ed intuitivo da usare con una sola mano. Oggi su Amazon c’è una mega offerta che porta il suo prezzo a soli 578,00€. Inoltre, vi ricordiamo che a breve ci saranno i Prime Day, precisamente il 12 e il 13 luglio. Sono due giornate dedicate a tantissime offerte per tutti gli iscritti al piano Prime di Amazon. Potete acquistare Apple iPhone 12 Mini in tre versioni diverse di storage: 64 GB, 128 GB oppure 256 GB. Invece, le colorazioni disponibili per l’iPhone 12 Mini sono: verde, azzurro, bianco, nero, rosso e viola. Ancora oggi questo device è tra i migliori compatti al mondo e soprattutto super interessante a questo prezzo a cui viene offerto.

