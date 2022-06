iPhone 12 mini: perché lo dovete comprare oggi al miglior prezzo di sempre

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero unica: abbiamo scoperto che iPhone 12 mini, il più compatto della gamma di melafonini del 2020 di Apple, oggi si trova a soli 580,00€ su Amazon, con spedizioni gratuite e consegna cedere il 24 o 48 ore. Questo è uno smartphone che ha dell’incredibile. Non sono tanto le caratteristiche hardware a farci gridare al miracolo, quanto alla sua completezza in generale. È uno dei migliori flagship del momento, che vanta funzionalità Premium in un corpo contenuto con schermo da 5,4”.

Questo è uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto per il suddetto smartphone; a questa cifra infatti si portano a casa medio gamma di fascia più bassa e non articoli così performanti. Ma analizziamolo nel dettaglio.

iPhone 12 mini, la nostra scelta

Ve lo diciamo subito: super potente, compatto, dovrete in ogni istante, a patto che facciate un po’ di considerazioni sulla batteria del dispositivo che, capiamoci, non è per niente male se paragonata ai vecchi melafonini, ma dovete essere consapevoli dei suoi limiti e delle sue caratteristiche.

Prima di passare ad iPhone 13 Pro (per un discorso fotografico) ho avuto l’iPhone 12 mini per un anno e mezzo. Non c’è stato un singolo giorno che io non l’abbia apprezzato; in tasca spesso mi dimenticavo di averlo per quanto era piccolo. La batteria devo dire che mi ha sempre portato a cena, anche con un utilizzo standard. Ovvio che se usate lo smartphone come cameraphone, la batteria non sarà all’altezza delle vostre aspettative, ma per un utilizzo classico, social e non solo, lui va più che bene.

Lo schermo è un’unità OLED da 5,4” Super Retina. Ci sono funzionalità incredibili a bordo, come il modem per il 5G, il processore Apple Bionic A14, le fotocamere di punta da 12 megapixel che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e molto, molto altro ancora.

A 580,00€ con spedizione gratuita su Amazon, ci sentiamo di consigliarvelo ad occhi chiusi. Pensate che potete addirittura comprarlo oggi e pagarlo in comode rate con il servizio di Creditline di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.