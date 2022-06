iPhone 12 Mini: prezzo SHOCK su Amazon, deve essere tuo (-19%)

Se state cercando uno smartphone di punta e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione che fa al caso vosto. Parliamo dell’ottimo iPhone 12 mini da 64 GB, il dispositivo più controverso degli ultimi anni, ma che, grazie alle sue caratteristiche tecniche e al prezzo contenuto, oggi è il Best Buy del momento.

Lo si porta a casa a soli 580,00€ con spedizioni gratuite incluse nel costo finale di Amazon. Il risparmio sul prezzo originale è pari al 19%; mica male. Non di meno, grazie ai vantaggi del noto portale di e-commerce americano, potrete usufruire dell’assistenza clienti sette giorni su sette, della garanzia per due anni e potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 12 Mini: la scelta vincente

Capite bene che iPhone 12 Mini lo si sceglie per un motivo ben preciso: se siete amanti dei telefoni di piccole dimensioni, questo oggi è il miglior smartphone che possiate acquistare in commercio. A soli 580,00€ è da prendere al volo, anche perché vanta caratteristiche degne del miglior top di gamma.

In primo luogo, citiamo lo schermo OLED da 5,4 pollici Super Retina con colori nitidi, saturi, vibranti e che saranno in grado di regalarvi emozioni ad ogni utilizzo. Troviamo poi un processore Apple Bionic A14 coadiuvato da un modem 5G per la connettività del futuro. Scaricherete film alla velocità della luce e navigherete sul web senza problema alcuno. Anche il gaming da mobile sarà un’esperienza unica ed appagante.

L’autonomia è discreta se ne fate un uso medio-intenso; certo, non è paragonabile a quella del 12 Pro Max, ma è comunque valida se pensate a tutto ciò che offre in un corpo così compatto e contenuto. Il design, a proposito, è minimal e squadrato, come vuole la moda del momento. Ottime anche le fotocamere che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

