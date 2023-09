iPhone 12 Pro 256 GB: uno smartphone valido ad un prezzo TOP!

Apple posiziona sempre i propri iPhone a prezzi molto elevati. Per risparmiare bisogna affidarsi ai prodotti ricondizionati di qualche tempo fa. Rispetto ad altri dispositivi, gli iPhone non solo restano attuali dopo anni, ma offrono prestazioni degne di nota. Sicuramente, è il caso di iPhone 12 Pro: uno smartphone di ottimo livello che, se acquistato al giusto prezzo, può ancora regalare anni di utilizzo senza tentennamenti. Ecco quindi lo sconto di cui vi parliamo oggi: iPhone 12 in variante Pro ricondizionato Amazon ad un prezzo davvero interessante. In sconto del 16% su Amazon, oggi il device in colorazione Blu costa solo 585€!

iPhone 12 Pro: un device ottimo per il 2023

iPhone 12 Pro ha già qualche primavera sulle spalle, ma in virtù delle sue caratteristiche tecniche, è ancora super attuale. A bordo troviamo infatti il modem 5G, il supporto alle eSim oltre che, naturalmente, uno schermo OLED di grandissima qualità.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto: questo iPhone scatta ottime foto in notturna, ha un buono zoom e una fotocamera ultragrandangolare degna di nota. In generale, si tratta di uno di quei dispositivi in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori.

Amazon lo sconta in variante ricondizionata: acquistandolo quindi non solo risparmierete, ma andrete a supportare il pianeta utilizzando un device rimesso a nuovo nel pieno rispetto dell’ambiente. In questo caso, si tratta di un iPhone ricondizionato in condizioni dette eccellenti: la batteria è sopra all’80% della sua vita e a livello estetico è da considerarsi praticamente nuovo. State certi che acquistandolo non rimarrete delusi.

Torniamo a parlare del prezzo: il piatto forte del device. iPhone 12 Pro da 256 GB in colorazione Blu è oggi in sconto. La variante ricondizionata in condizioni eccellenti costa solo 585€ grazie allo sconto Amazon del 16% sul solito prezzo. Conviene acquistarlo? La risposta è sì: chi è in cerca di un nuovo smartphone, ha un buon budget e non si accontenta di altre proposte più economiche, acquistando questo device avrà un dispositivo di primissimo livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.