iPhone 12 Pro a 560€ occasione IRRINUNCIABILE su Amazon: affrettati, pochi pezzi

L’Apple iPhone 12 Pro è un dispositivo di alta qualità che offre una gamma di funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali. Alimentato dal chip A14 Bionic, l’iPhone 12 Pro offre prestazioni di alto livello, garantendo una navigazione fluida, lancio rapido delle app e capacità di elaborazione avanzate. È in grado di gestire senza problemi giochi e applicazioni complesse. uesto mostro di tecnologia oggi può essere tuo a un prezzo incredibile grazie al clamoroso sconto del 20% che fa Amazon sul prodotto ricondizionato, che ti costa dunque appena 560€. Le spese di spedizioni sono gratuite con Prime.

Fotografia e videografia avanzata in un Melafonino favoloso

Un iPhone ricondizionato è un dispositivo che è stato precedentemente utilizzato e poi restaurato a condizioni di funzionamento ottimali. Questo processo comprende la sostituzione di componenti difettosi e la pulizia approfondita. I dispositivi ricondizionati offrono un’alternativa economica e sostenibile ai nuovi.

Ad ogni modo, l’iPhone 12 Pro è dotato di un sistema di fotocamere potente, che include una tripla fotocamera posteriore da 12 MP, con modalità Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo. Questo consente di catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Supporta anche la registrazione di video in Dolby Vision. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrai ampio spazio per le tue app, foto, video e altro ancora.

Questo Melafonino supporta poi una vasta gamma di connettività, tra cui Wi-Fi 6, 5G e NFC. È dotato di Face ID per il riconoscimento facciale sicuro e di altre funzionalità come la ricarica wireless e la resistenza all’acqua e alla polvere. Insomma, se state pensando di fare un affare e acquistare questo favoloso iPhone non esitate troppo o rischiate di rimanere a bocca asciutta visto il prezzo esiguo: ora ti costa dunque appena 560€.

L’acquisto di un iPhone 12 Pro ricondizionato può essere un’ottima scelta per coloro che desiderano un dispositivo di alta qualità a un prezzo più accessibile, a maggior ragione se acquistato da un partner autorizzato per garantire la qualità e la garanzia del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.