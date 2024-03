iPhone 12 Pro al MINIMO STORICO su Amazon: mai costato così POCO

L’iPhone 12 Pro è considerato ancora oggi uno degli smartphone più potenti e affidabili che ci siano sul mercato. Ecco perché dovresti pensare di acquistarlo subito, con questa offerta pazzesca che ti dà la possibilità di pagarlo al minimo storico. Amazon ha infatti deciso di metterlo in vendita alla cifra folle di 436 euro! Con un risparmio del 22% nella sua versione ricondizionata, a seguito dei numerosi controlli effettuati da un team di esperti. Ti assicuri un telefono praticamente nuovo, nella colorazione blu e con 256 GB di memoria interna a tua disposizione.

iPhone 12 Pro: l’offerta bomba di Amazon per il ricondizionato

436 euro per un iPhone 12 Pro ricondizionato. No, non è uno scherzo ma la nuova offerta che Amazon ha pensato per te. Col suo schermo OLED all-screen in Super Retina XDR da 6.1 pollici e una risoluzione da 2532×1170 pixel, potrai godere di immagini mai così vive prima d’ora. Anche e soprattutto grazie al potente processore A14 Bionic, che ha rappresentato una mini rivoluzione per i tempi e che può vantare un Neural Engine di nuova generazione.

Lato fotocamera, segnaliamo la presenza di un sistema con 3 sensori da 12 MP così composti: un ultra-grandangolo, un grandangolo e un teleobiettivo. Presenti ovviamente i sistemi di riconoscimento più avanzati, con il FaceID che sfrutta la fotocamera frontale TrueDepth per lo scanner del volto. Da usare sia per sbloccare il sistema che per pagare tramite Apple Pay nei negozi, nelle app e sul web. E se non vuoi farti mancare nulla, sappi che l’iPhone 12 Pro è stato un telefono rivoluzionario anche per via della riproduzione audio e video, di una qualità mai vista prima.

Ti segnaliamo infine che, pur essendo ricondizionato, Amazon garantisce il massimo delle condizioni. Con anche la garanzia Amazon Renewed di 1 anno inclusa. Nella confezione trovate il caricabatterie e un cavo di ricarica, oltre allo strumento per la rimozione della SIM.

