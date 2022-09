iPhone 12 Pro Max: ultimi pezzi disponibili

Cosa c’è di meglio di un top di gamma di quest’anno? Il top di gamma dell’anno scorso ad un prezzo interessante su Amazon. Infatti grazie a questa inserzione che abbiamo trovato per voi, potete acquistare l’iPhone 12 Pro Max a soli 854,00 €. Fidatevi che questo dispositivo Non ha assolutamente nulla da invidiare ai dispositivi di quest’anno, anzi, in effetti sono molte le persone che cercano un’offerta interessante su di lui. Sono pochi ormai gli esemplari di 12 Pro Max ancora disponibili sul mercato e con l’uscita dei nuovi iPhone 14, questo fenomeno aumenterà soltanto. Tuttavia acquistarlo oggi a questo prezzo ha ancora molto senso.

iPhone 12 Pro Max: ancora fa invidia a tanti smartphone di quest’anno

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali di questo dispositivo, così potete comprendere che non ha nulla da invidiare ai dispositivi più moderni:

Dimensioni 78,1 x 160,8 x 7,4 mm e peso di 226 g;

Display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,7″ e risoluzione di 2778 × 1284 pixel a 458 ppi con tecnologia HDR;

Chip A14 Bionic;

Sistema di fotocamere Pro da 12 MP: ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo;

Modalità Notte per i ritratti tramite scanner LiDAR;

Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (grandangolo e teleobiettivo);

Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro;

Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps, video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps;

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati;

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio, ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt e ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt;

Ovviamente la lista delle specifiche tecniche è ancora molto lunga, tuttavia crediamo che dispositivi come l’iPhone 12 Pro Max non abbiano bisogno di troppe presentazioni. Approfittate di questo prezzo su Amazon per uno degli ultimi modelli disponibili ancora oggi sul mercato, lo potete acquistare a soli 854,00 €. Vi ricordiamo anche che Apple gode di una delle assistenze clienti migliori al mondo.

