iPhone 13 (128 GB): costa pochissimo oggi su Amazon, solo 599€

Uno dei device più venduti e apprezzati degli ultimi anni è sicuramente iPhone 13 che, nella sua iterazione color “azzurro”, con 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente), si porta a casa oggi ad un prezzo irrisorio grazie alle offerte folli di Amazon. Sarà vostro infatti, con soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate a farlo vostro, dunque? A questa cifra è da comprare immediatamente se volete un’ammiraglia di punta della mela con una serie di caratteristiche degne di nota e un design minimal e all’ultimo grido. I vantaggi del noto portale di e-commerce sono numerosi e noi vi invitiamo ad approfittarne anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce e per quanto ancora durerà la promozione dedicata.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

iPhone 13 è un device piccolo, compatto, leggero, con un bel design, ancora attuale e con una scheda tecnica all’avanguardia. C’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, con 128 GB di storage. Lo schermo è un pannelo OLED da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni, c’è un comparto fotografico con sensori all’avanguardia che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e permettono di realizzare scatti bellissimi anche al buio, ma non finisce qui. La batteria è degna di nota e si ricarica mediante Lightning, via wireless o tramite la MagSafe.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Il meraviglioso iPhone 13, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, è da comprare immediatamente. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.