iPhone 13 (128 GB) in 5 rate a INTERESSI ZERO da 129€ al mese con Amazon

Anche nel 2024 iPhone 13 rimane il device Apple ideale per chi vuole provare passare da Android a iOS senza spendere una fortuna e avere tra le mani un ottimo telefono, che scatta belle foto e con un supporto software e lato sicurezza semplicemente migliore di qualsiasi altro smartphone Android (eccetto i Pixel forse).

A questo proposito, segnaliamo la nuova offerta di Amazon su iPhone 13 da 128 GB, in vendita a 649 euro con possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 129,80 euro al mese. Per accedere alle rate non è richiesta la carta di debito, basta una semplice carta di debito associata al proprio account Amazon.

iPhone 13 a partire da 129,80€ al mese per 5 mesi a interessi zero su Amazon

Display OLED, ottima autonomia, processore performante e comparto multimediale al top: iPhone 13 è un telefono completo in tutto, anche a distanza di due anni dalla sua uscita. Nella fascia di prezzo a cui viene proposto, è difficile trovare di meglio. Sì, anche nel 2024.

Se poi si appartiene a quella schiera di utenti che adora gli smartphone compatti, il display OLED da 6,1 pollici e l’ergonomia in generale offerta dal “piccolo” di casa Apple sono un ulteriore plus. Senza contare poi la compatibilità all’e-SIM, ulteriore chicca di un iPhone apparentemente senza punti deboli.

iPhone 13 è in offerta a soli 649 euro su amazon.it, con possibilità di dilazionare la spesa in cinque rate a interessi zero da 129,80 euro al mese. In più, essendo venduto e spedito da Amazon, gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

