iPhone 13 128 GB ricondizionato col RIBASSO di 150€: ne rimangono POCHISSIMI

iPhone 13 da 128 GB

iPhone 13 ricondizionato: caratteristiche top di gamma e design intramontabile

L’iPhone 13 è uno dei modelli che più ha saputo conquistare l’attenzione dei consumatori. Grazie alle sue caratteristiche di rottura rispetto alle generazioni precedenti, in particolare per ciò che riguarda le componenti hardware. Il suo potente processore A15 Bionic con GPU 6-core e GPU 4-core garantisce prestazioni mai così fluide. Anche grazie alla RAM capiente e ai 128 GB di memoria interna, utili per poter archiviare ogni file senza problemi.

Spettacolare il display, con un Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici che offre una risoluzione 2532×1170 pixel a 460 ppi con l’HDR e il True Tone. Non manca il rivestimento oleorepellente a prova di impronte, così che non dovrai più vedertela con problemi di sporcizia. Il vero punto forte rimane come sempre il comparto fotografico, fiore all’occhiello di Apple. Il modello in questione ha una doppia fotocamera da 12 MP, composta da un sensore grandangolo principale ed un ultra-grandangolo. Il tutto con zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 5x.

Sono poi state incluse modalità extra, come la Ritratto, la Panorama, la stabilizzazione ottica e la Modalità Notte. Se sei interessato, godi ora di questa promozione unica e portati a casa l’iPhone 13 Ricondizionato ad una cifra folle.

