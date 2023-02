iPhone 13 (128GB): con l'ultima offerta di Amazon risparmi 140 euro (anche in 12 rate)

È il giorno giusto per acquistare un iPhone 13. Il modello base compatto dello scorso anno è in offerta su Amazon a 799 euro, per effetto dello sconto del 15% sul prezzo consigliato di 939 euro. Il risparmio complessivo è di 140 euro, ma c’è anche un’altra bella notizia: la possibilità di sfruttare il pagamento dilazionato in 12 rate.

Per sfruttare le 12 rate mensili di Amazon aggiungi un segno di spunta accanto alla voce corrispondente alle rate e aggiungi al carrello l’articolo: oggi e per i restanti undici mesi paghi 66,59 euro. Per usufruire del pagamento a rate hai bisogno soltanto di un abbonamento Prime e di una carta con cui già in passato hai effettuato degli acquisti su Amazon.it.

140 euro di sconto sull’iPhone 13 da 128GB

I nuovi iPhone non sono per tutte le tasche, ma questo non significa che non puoi passare ad iPhone. Per la serie “acquisti consapevoli”, oggi è la giornata giusta per acquistare l’ottimo iPhone 13 del 2021. Il processore è lo stesso rispetto all’iPhone 14, anche il design è identico e a livello di fotocamere non ci sono poi chissà quali grandi differenze tra i due telefoni.

Un’altra forte motivazione per acquistare oggi iPhone 13 è la possibilità di pagarlo in 12 rate, spendendo soltanto 66 euro al mese (al termine del pagamento dilazionato avrai pagato 799 euro, senza dunque aggiungere un euro in più al prezzo scontato del 15% di oggi). E ricorda, non sempre Amazon permette di acquistare un iPhone in 12 rate, anzi.

Metti nel carrello ora iPhone 13 da 128GB per pagarlo in 12 rate senza interessi Amazon da 66 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.