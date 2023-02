iPhone 13 (128GB) ora in offerta a 777€ con le 12 RATE Amazon

iPhone 13 nel taglio di memoria da 128 GB è uno degli iPhone più appetibili del mercato perché conserva lo stesso design, lo stesso display, lo stesso processore A15 Bionic e un’autonomia del tutto simile rispetto al nuovo iPhone 14. A cambiare in maniera enorme è il prezzo.

Merito anche dell’ultima offerta Amazon, l’iPhone 13 è in queste ore in vendita nello store italiano di Amazon a soli 777 euro, per effetto dello sconto di oltre 160 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Non solo però, perché sempre oggi Amazon ha attivato l’opzione che ti permette di pagare in dodici rate mensili da 64 euro al mese. E in più, ma è scontato ricordarlo, la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime, con consegna prevista entro la giornata di domani.

12 rate mensili da 64 euro al mese senza interessi per l’acquisto di iPhone 13 (128GB)

Il modello in offerta è quello in colorazione Galassia con 128GB di memoria interna. Si tratta della migliore promo disponibile, visto che tutte le altre colorazioni (Azzurro, Rosa, Mezzanotte, Rosso e Verde) si trovano in vendita a un prezzo più caro.

Anche dal punto di vista del comparto multimediale iPhone 13 si comporta in maniera molto egregia, difendendosi ottimamente rispetto all’upgrade portato da Apple sul nuovo iPhone, tanto che sui social foto e video scattati con entrambi i telefoni non presentano differenze significative.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon su iPhone 13 per risparmiare oltre 160 euro sul prezzo consigliato di vendita al pubblico e acquistarlo in 12 rate al mese senza interessi da 64 euro.

