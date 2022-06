iPhone 13 (512 GB): oggi DEVE essere tuo (SCONTATO di 350€)

Lo ammettiamo: lo sconto di 350 € su iPhone 13 da 512 GB ci fa veramente gola. Capite bene che è l’ultimo ritrovato in casa Apple e che lo potete comprare con un risparmio notevole. Pensate che alla stessa cifra si dovrebbe portare a casa la versione con 128 GB. Quando siamo fortunati invece, troviamo disponibile la variante da 256 GB.

Inutile dirvi che a 936,50€ questo è il melafonino da comprare oggi, ma siete veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon. Visto il prezzo esagerato, saranno in tanti di utenti Che cercheranno di fare l’acquisto ora quindi non perdete tempo e prendetelo adesso.

iPhone 13 e un Best Buy a questo prezzo

Avendo tanti GB a disposizione, potrete scaricare tutti i vostri giochi preferiti e non parliamo solamente di Candy crash o di giochini “da bagno“. Potrete scaricare senza problemi anche i titoli più pesanti come COD Mobile, PUBG Mobile, Dragon Ball LEGENDS, Newd for speed e molti altri ancora.

Penso che anche alla bellezza di poter scaricare tanti film serie TV direttamente sul vostro telefono così da riguardarvi anche quando siete in viaggio e la connessione è ballerina. Potrete scaricare intere stagioni di Vikings o di qualsiasi altro show preferito da Netflix o piattaforma di streaming on demand. Tutti i vostri video, tutte le vostre immagini scattate negli anni potranno essere allocate in questo device che diventerà così il vostro centro multimediale. Se poi ci abbinate anche un piano iCloud, allora avrete la garanzia di non perdere mai alcun dato sensibile, neanche la fotografia del vostro gattino.

Il telefono realizza video di qualità cinematografica grazie anche alle sue fotocamere di punta da 12 megapixel e con la velocità del 5G navigherete sui social come dei veri supereroi.

iPhone 13 a 936,50€ è da acquistare ora, ma siate veloci, ve lo ripetiamo. Quest’offerta è davvero troppo intrigante per lasciarsela sfuggire.