iPhone 13 mini (PRODUCT) RED, sconto del 23% su Amazon per l'iPhone 15 DAY

In questo momento, l’ottimo iPhone 13 mini (128GB), colore (PRODUCT) RED, lo trovi a 649€, cioè a dire con un calo di prezzo davvero notevole. E nell’offerta dovete anche includere l’assenza di costi di spedizione, come sempre rapide e gratuite garantite da Prime. Una grande occasione per assicurarsi un gioiellino: questo mini iPhone è davvero bellissimo. Ha una scocca elegante, valorizzata da colori scuri e decisi sotto alla quale batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee.

iPhone 13 mini (PRODUCT) RED, super sconto Amazon

Il dispositivo ha bisogno di poche presentazioni: vanta infatti il classico display Super Retina XDR da 5,4″ che ti offre una qualità di visione incredibile e con una luminosità fino a 800 nit, mentre grazie al sopra citato potente chip A15 Bionic, spinge al massimo la modalità Cinema, gli Stili fotografici, il Testo attivo e molte altre funzioni.

Con il Secure Enclave tiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti. E ha una maggiore efficienza, che allunga la durata della batteria. Quest’ultima è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video.

Questo top di gamma è stato anche tra i primi smartphone a sfruttare la tecnologia 5G, tecnologia che sta prendendo piede in tutto il mondo, con streaming e download velocissimi. E non solo: il 5G ha la rapidità che serve per giocare in multiplayer, condividere video in AR e fare un sacco di altre cose. Ecco perché è supportato e quando la velocità non è indispensabile, il tuo iPhone attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e risparmiare energia.

A livello di camera poi siamo al top: l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantiscono foto e filmati professionali. iPhone capisce in anticipo quando sta per entrare in scena un nuovo personaggio, e sposta automaticamente il fuoco per dargli risalto.

Stop: in poche mosse hai girato un video degno di Hollywood. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP vanta a sua volta modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. In questo momento lo trovi a soli 649€, cioè a dire con il 23% di sconto! Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.