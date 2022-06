iPhone 13 Pro: 3 accessori INDISPENSABILI

Se avete appena acquistato un iPhone 13 Pro o siete in procinto di acquistarne uno, vogliamo consigliarvi tre accessori assolutamente indispensabili che cambieranno il vostro modo di interagire con il device. Intanto, vi segnaliamo che il telefono si trova nuovamente disponibile su Amazon, con spedizione gratuita e inclusa nel prezzo, a soli 1064,00€. Lo sappiamo che possono sembrare tanti ma vi assicuriamo che il prodotto li vale tutti.

In definitiva quindi comprato lo smartphone, cosa bisogna acquistare? Di cosa si ha bisogno per avere un’esperienza utente e davvero appagante al 100% e sfruttare così tutte le funzionalità che Apple ha inserito in questo gioiellino?

IPhone 13 Pro: MagSafe che passione

In primo luogo, avete bisogno necessariamente di una cover in silicone MagSafe compatibile. Inutile dirvi che È una custodia protettiva molto morbida al tatto, disponibile in tantissime colorazioni frizzanti, estive e accattivanti e soprattutto vi permetterà di utilizzare il caricatore MagSafe originale dell’azienda. Ma adesso ci arriviamo. La più economica costa 47,00€ in colorazione Product (RED).

Il secondo prodotto che vogliamo consigliarvi è proprio il caricatore MagSafe (notate che in confezione troverete il cavo e il pad per la ricarica; lo spinotto dovrete acquistare in separata sede). Il charger permette una ricarica veloce – ma non troppo – ed è davvero comodo se lo possedete sulla scrivania mentre lavorate. Lo smartphone si ricaricherà mentre voi penserete tranquilli al vostro lavoro o a ciò che state facendo al computer o altrove. Si trova su Amazon a 39,15€ al posto di 45,00€.

Dulcis in fundo, non può mancare in questo piccolo setup mobile, un portafoglio Apple Wallet che, indovinate un po’, sfrutta anche esso la tecnologia MagSafe. Oggi è in sconto a soli 50,90€ su Amazon al posto di 65,00€.

Si tratta di un porta schede compatibile con la funzione dov’è e che permette di tenere sempre a portata di mano tre carte; Io ad esempio, ho inserito la carta d’identità, il codice fiscale e la patente. Avendo i soldi sul portafoglio digitale sul telefono e sull’Apple Watch, non ho più bisogno del portafoglio. Una vera comodità che in estate fa tutta la differenza del mondo.

Bonus extra: se avete un iPhone, non potete non avere un paio di AirPods; il modello con ricarica wireless e via cavo, quello di seconda generazione, si trova oggi su Amazon a 109,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Cosa ne pensate? Se è d’accordo con la nostra lista? Fateci sapere le vostre impressioni e soprattutto, buon divertimento con il vostro nuovo telefono.

