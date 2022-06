iPhone 13 Pro: di nuovo disponibile, POCHE scorte

Inutile prendersi in giro: chi cerca di eccellenza non può non comprare un iPhone 13 Pro. Soprattutto se si è un conto in Creator, questo dispositivo, grazie all’ottimo comparto fotografico, è la scelta vincente. Ora vi spieghiamo anche perché ma in primo luogo, vogliamo ricordarvi che si trova in sconto su Amazon a 1129,00€ al posto di 1189 €. La vera particolarità è che finalmente disponibile, dopo un periodo di latitanza dovuto alla carenza dei semi conduttori che sta friggendo il mercato della tecnologia.

IPhone 13 Pro: che meraviglia per chi fa vlog

Sono tanti motivi per cui vi potremmo invitare ad acquistare un iPhone 13 Pro, ma vogliamo ricordare perché questo è uno dei migliori terminali per chi fa vlog. Il motivo è presto detto: ha delle fotocamere che sono incredibili, un software ricco di funzionalità, permette di girare i video in 4K e in slow motion.

Basta aggiungere un pratico modulo per l’audio e si potrà godere di un suono professionale sui propri video. Ma sono tanti gli accessori compatibili con questo particolare smartphone. Basta che mi facciate un giro su YouTube per poter vedere voi stessi che questo è il prodotto preferito dei Content Creator mondiali.

Da uno mia poi è semplicemente incredibile: la batteria assicura ore ore di utilizzo intenso con una singola carica. Questo lo rende quindi perfetto per affrontare le giornate di lavoro più intense o i viaggi più lunghi. Potete uscire la mattina e scordarvi il caricatore a casa senza troppi problemi.

Capiamo bene che 1129 € siano una cifra alquanto eccessiva vogliamo ricordarvi che questo è un investimento per il vostro lavoro. Se non vi serve per un uso lavorativo, allora vi invitiamo a guardare l’iPhone 13, o meglio, un iPhone 12 che oggi su Amazon che si porta a casa ad un prezzo bassissimo: 729,00€.

Cosa ne pensate? Sei d’accordo con noi? Fateci sapere le vostre impressioni.