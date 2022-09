iPhone 13 Pro: è lui la scelta migliore per chi vuole uno smartphone Apple

Il colosso americano Apple ha presentato da pochi giorni la nuova famiglia di Smartphone iPhone 14. A detta dei fan e dei recensori Tech, quest’anno la casa di Cupertino ha fatto un mezzo flop. I nuovi dispositivi appena presentati, non hanno grosse novità o differenze rispetto al passato, ma soprattutto hanno un sensibile alzamento dei prezzi che non è stato molto apprezzato. Questo sapete cosa significa? Che gli iPhone dell’anno scorso sono ancora la miglior scelta per compromesso qualità-prezzo. Inoltre proprio per l’uscita della nuova serie, i device dello scorso anno stanno subendo diversi sconti interessanti. Questo è l’esempio del iPhone 13 Pro che sta in offerta su Amazon a soli 999,99 €. Stiamo parlando di uno sconto di oltre 150 euro che rende definitiva la scelta di acquistare questo smartphone.

iPhone 13 Pro: ancora oggi la migliore scelta

Si, avete capito bene. Ancora oggi ci sentiamo di consigliarvi iPhone 13 Pro, rispetto ai nuovi modelli presentati pochi giorni fa. Senza ombra di dubbio questo dispositivo è il miglior iPhone in termini di prestazioni-prezzo. Avete tantissima potenza, ma senza dover spendere molto di più di 1.000 euro, come purtroppo i top di gamma di oggi giorno richiedono. Questo modello che è in offerta su Amazon oggi ha lo storage interno da 128 GB e il bellissimo colore Oro che sicuramente è meno banale dei classici bianco, graffite e celeste che sono molto più venduti.

Con lui avete tutto ciò di cui necessitate, un ampio display dai colori mozzafiato, un comparto fotografico ai vertici della categoria dei dispositivi mobile, prestazioni sempre al top per ogni condizione di utilizzo e un design mozzafiato. Inoltre non dimentichiamoci che Apple ha una delle assistenze clienti migliori al mondo. Non perdete questa incredibile offerta su Amazon e comprate subito questo iPhone 13 Pro a soli 999,99 €. Questa è la scelta definitiva per chi vuole acquistare un iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.