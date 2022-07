iPhone 13 (Product RED): prezzo STREPITOSO su Amazon

Se state cercando il vostro nuovo smartphone sapete cosa comprare Claudio produzione e far caso vostro. Certo, ve lo anticipiamo: si tratta di un telefono di Apple, quindi parliamo ovviamente di un iPhone… Ma non è un device qualsiasi. Il modello che vogliamo suggerire è l’ottimo iPhone 13 di ultima generazione, quello uscito a settembre dello scorso anno. Certo, ci stiamo avvicinando pericolosamente al debutto dei nuovi iPhone 14, ma proprio per questo motivo, lui potrebbe essere il telefono perfetto da acquistare oggi al miglior prezzo di sempre.vediamo insieme il perché.

Dobbiamo specificare che la colorazione sconto è quella rossa che ha un nome particolare: Product (RED). Una parte del costo del device andrà direttamente all’Istituto per il COVID, mentre in passato c’era una collaborazione con gli istituti che si occupavano della lotta contro l’AIDS. Oltre ad essere bellissima, fa anche del bene. Dire che è imperdibile… È poco. Lo si porta a casa a 797,00€.

iPhone 13 Product (RED): imperdibile a questo prezzo

A bordo troviamo 128 GB di memoria interna che non sono assolutamente pochi. Vi possiamo garantire che per tutti gli utilizzi, 128 GB bastano e avanzano. Potrete installarci tutte le applicazioni che Vorrete, anche se noi vi consigliamo di farvi un abbonamento ad iCloud così da salvare le immagini, le foto, i video direttamente sulla nuvola. Per la musica invece vi suggeriamo un abbonamento a Spotify o Apple Music.

Non possiamo dimenticare l’ottimo processore a bordo che è in grado di garantire prestazioni semplicemente incredibili. Il telefono può compiere operazioni degne dei migliori computer e consente di giocare a titoli bellissimi presenti su Apple Arcade e non solo. Gli amanti della fotografia troveranno poi in questo terminale un prezioso alleato. Ci sono due sensori fotografici da 12 megapixel che sono in grado di realizzare immagini unica, con stili fotografici e video in cinema mode. Il risultato? Degno di una macchinetta professionale.

Lo schermo OLED È strepitoso: 6,1” di dimensione (a nostro avviso quella perfetta per ogni situazione), con neri assoluti, una luminosità incredibile e una nitidezza che fa paura.

Si trova a 797,00€ con spedizione gratuita per gli iscritti al programma di Prime. Ci sono le spedizioni comprese nel prezzo è la possibilità di acquistarlo oggi ma pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. Insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un Best Buy senza se e senza ma. Voi cosa ne pensate? Sarà lui il vostro nuovo prezioso alleato per la quotidianità?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.