Amazon ti manda in TILT con l'offerta sull'iPhone 13 (128GB) Galassia: -26%

L’iPhone 13 mantiene il classico design elegante di Apple con una costruzione in vetro e alluminio (Ceramic Shield). È disponibile in vari colori tra cui Rosa, Azzurro, Mezzanotte, Product(RED) e Galassia, che proprio in questo momento trovi nel taglio da 128 GB, in offerta a 699€ su Amazon, cioè con uno sconto mai visto prima di circa il 26%. Spedizioni rapide e gratuite con i servizi Prime.

Apple iPhone 13 (128GB) colore Galassia, risparmio di 200€ su Amazon

L’iPhone 13 non ha bisogno di molte presentazioni, visto che è uno smartphone ancora oggi tra i più performanti disponibili sul mercato, caratterizzato da un design robusto sotto ogni profilo e da un chip ultraveloce che mette il turbo a tutto quel che fai. Sotto la sua scocca batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, e un display Super Retina XDR da 6,1″ che ti offre una qualità di visione incredibile e con una luminosità fino a 800 nit, si vede benissimo anche in pieno sole.

La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video. A livello di camera poi siamo al top: questo Melafonino ha una doppia fotocamera posteriore, composta da un obiettivo grandangolare e un obiettivo ultragrandangolare. Questo sistema di fotocamera offre funzionalità avanzate come la modalità Notte, la registrazione video Dolby Vision HDR e la fotografia computazionale.

Il dispositivo esegue iOS 15, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, che offre nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e una maggiore personalizzazione. Infine il device supporta la connettività 5G per velocità di download ultraveloci. Inoltre, offre Wi-Fi 6, Bluetooth avanzato e altre opzioni di connettività.

L’iPhone 13 è una scelta popolare per chi cerca un dispositivo Apple di alta qualità con una buona combinazione di prestazioni, fotocamera avanzata e design elegante. In questo momento lo trovi a soli 699€, cioè a dire con il 26% di sconto! Spedizioni rapide e gratuite.

