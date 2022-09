iPhone 14 e iPhone 14 Plus, preordini APERTI su Amazon

iPhone 14 e 14 Plus sono prenotabili anche su Amazon. Disponibili in due formati, 6,1″ e 6,7″, hanno un design sofisticato, grandi miglioramenti per la fotocamera e funzioni rivoluzionarie per la sicurezza. iPhone 14 e iPhone 14 Plus fanno foto e video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. Su entrambi i modelli, il chip A15 Bionic con GPU 5-core garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative; privacy e sicurezza sono di serie.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus in preordine

Ecco i prezzi e le varie configurazioni di due dei nuovi modelli di iPhone 14, quelli per così dire “normali”, ovverosia iPhone 14 liscio da 6,1” e quello che di fatto prende il posto che in passato era dei modelli Mini, cioè l’iPhone 14 Plus con display da 6,7″. Entrambi, lo ricordiamo, come anticipato nei giorni scorsi presentano il vecchio SoC A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili in cinque colorazioni, ovverosia Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu e (PRODUCT)Red.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

Articolo in aggiornamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.