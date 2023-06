iPhone 14, colpo di SOLE su eBay: il gioiellino Apple svenduto con 200€ di sconto

L’Apple iPhone 14 5G è l’ultimo smartphone di punta di Apple che offre un’esperienza tecnologica avanzata e un design elegante. Con una capacità di archiviazione di 128GB, hai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video e applicazioni preferite, e inoltre è dotato di tecnologia 5G, per velocità di connessione incredibilmente rapide.

L’ambitissimo iPhone 14 (Mezzanotte) è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 769€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse.

iPhone 14 5G (128GB) Mezzanotte, affare su eBay

L’iPhone 14 è dotato di un display di qualità superiore che offre colori vibranti, dettagli nitidi e una luminosità impressionante. Guarda i tuoi film, serie TV e video preferiti con una qualità visiva eccezionale e una riproduzione dei colori accurata. A gestire il tutto il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative, e fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata.

Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi. Porta in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Controlla gli anelli Attività. O dai un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite. La fotocamera di alta qualità dell’iPhone 14 ti permette poi di catturare foto e video straordinari. Sfrutta le funzioni avanzate di fotografia e videografia, come la modalità ritratto, la modalità notte e la registrazione video in 4K, per scattare immagini mozzafiato e creare contenuti di qualità professionale.

Il device sfrutta la tecnologia Secure Enclave dentro il chip per proteggere le informazioni personali, come i dati di Face ID, i contatti e molto altro, e può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza. Infine l’iPhone 14 supporta la ricarica wireless, eliminando la necessità di cavi e consentendoti di ricaricare comodamente il tuo dispositivo. Allora, cosa aspetti? Oggi lo puoi comprare nel taglio da 128GB su eBay a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 769€ incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.