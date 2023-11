iPhone 14 da 128 GB: eccolo con il 20% di SCONTO!

Ecco lo sconto per il Black Friday di Amazon sull’iPhone 14 da 128 GB, ora disponibile a 699€, grazie al ribasso del 20%. Si tratta del modello in colorazione Mezzanotte, uno dei più eleganti. Compralo subito: il prezzo è davvero super!

iPhone 14 128 GB Mezzanotte: non servono presentazioni!

Che dire, l’offerta di oggi è davvero allettante. Per chi non lo conoscesse, ecco la nostra descrizione di iPhone 14!

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici dell’iPhone 14 offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi che rendono ogni immagine e video un piacere. Che si tratti di sfogliare i tuoi social preferiti, guardare foto o semplicemente navigare in internet, l’esperienza visiva è di altissimo livello.

Uno dei punti di forza di questo iPhone è la sua batteria. Dura fino a 20 ore in riproduzione video e ti assicura una giornata intera di utilizzo senza il bisogno di ricariche. Ottimo lavoro Apple!

Grazie al Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua, l’iPhone 14 è uno smartphone molto resistente. Queste caratteristiche lo rendono molto resistente agli urti quotidiani e alle altre sollecitazioni. Si tratta di una di quelle caratteristiche che, di solito, gli utenti cercano in uno smartphone: qui possono trovare il meglio!

iPhone 14 è mosso dal chip A15 Bionic con GPU a 5-core, che garantisce prestazioni al top. Che tu stia giocando, usando app pesanti o navigando su internet, l’esperienza è sempre fluida e piacevole. Inoltre, la compatibilità con le reti cellulari 5G è garantita!

La fotografia è un altro ambito in cui l’iPhone 14 eccelle. Il sistema di fotocamere evoluto consente di scattare foto incredibilmente definite in ogni condizione di luce, catturando momenti e ricordi con grande precisione. La Modalità Azione per le riprese video offre stabilità e fluidità, ideale per catturare scene di sport.

Ti abbiamo convinto? Ora lo sarai ancora di più grazie al prezzo: 699€! iPhone 14 da 128 GB rappresenta uno degli smartphone più consigliati del momento. Non esitare: approfitta dell’offerta del 20% disponibile su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.