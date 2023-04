iPhone 14 è il BEST BUY di oggi su eBay: risparmi subito 250€ (-24%)

L’offerta eBay sull’iPhone 14 5G è una di quelle che difficilmente ricapitano nel breve periodo. Infatti, complice uno sconto del 24%, il top di gamma di Apple sprofonda ad appena 779€ con un risparmio istantaneo di ben 250€ – comprende la spedizione gratuita in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con una cura maniacale del design (tipico di ogni prodotto Apple), l’iPhone 14 è un top di gamma in tutto e per tutto. Perfetto da utilizzare per telefonare, navigare in rete, scattare foto, registrare video ad altissima risoluzione e molto altro ancora, non avrai mai una scusa per pentirti della spesa fatta.

Su eBay c’è un incredibile sconto del 24% per l’iPhone 14 5G: affare d’oro

Frontalmente è presente un bellissimo pannello Super Retina XDR da 6.1 con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il velocissimo processore Bionic A15 avvia in un istante qualsiasi applicazione di cui hai bisogno. Munito di un rapidissimo modem 5G per navigare al massimo della velocità e guardare video ad altissima risoluzione senza problemi di buffering, l’iPhone 14 5G monta un modulo fotografico multiplo di altissimo livello: scatta e registra video super dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con uno sconto immediato di ben 250€ l’iPhone 14 5G è l’offerta eBay di oggi che non puoi assolutamente farti scappare. Oltre ad arrivarti direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra, puoi decidere di rateizzare il pagamento del device semplicemente acquistandolo con PayPal.

