iPhone 14 GALASSIA SCONTO EPOCALE di 300€ su eBay: non lasciartelo scappare

Non farti sfuggire l’opportunità di possedere l’ultimo gioiello tecnologico di Apple. Su eBay, l’iPhone 14 5G Galassia con una generosa capacità di archiviazione da 128GB è attualmente disponibile con uno sconto incredibile del 32%. Questa promozione eccezionale ti consente di portare a casa questo dispositivo di alta gamma a soli 698€, incluse le spese di spedizione, scontato di ben 331,00€. L’iPhone 14 5G (128GB) Starlight (Bianco) non è solo uno smartphone di classe, ma offre anche una serie di funzionalità rivoluzionarie per garantire la massima sicurezza e un’esperienza utente all’avanguardia.

Apple iPhone 14 5G (128GB) Starlight (Galassia), che occasione su eBay

Il potente sistema di fotocamere dell’iPhone 14 è progettato per catturare foto e video eccezionali. Con una nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, il dispositivo offre un sistema avanzato di trattamento delle immagini. La fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono state perfezionate per scatti sensazionali in ogni condizione di luce, inclusa la fotografia notturna.

A gestire il tutto il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative, e fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi.

Porta in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Controlla gli anelli Attività. O dai un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite. Decidi tu quali app possono registrare la tua attività, con la funzione per la trasparenza nel tracciamento: è solo uno dei tanti modi in cui iPhone ti dà il pieno controllo su cosa condividi e con chi

Il device sfrutta la tecnologia Secure Enclave dentro il chip per proteggere le informazioni personali, come i dati di Face ID, i contatti e molto altro, e può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza. Infine ha l’autonomia migliore di sempre, con una batteria che ti accompagna alla grande per un giorno intero.

Affrettati a cogliere questa occasione unica di risparmiare su un dispositivo di punta e di godere di tutte le innovazioni tecnologiche che Apple ha da offrire. Acquistalo ora e trasforma il tuo sogno di possedere un iPhone 14 in realtà grazie a questa offerta su eBay. Portalo a casa a un prezzo decisamente interessante con lo sconto di 331,00€ (-32%), ovverosia 698€ incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.