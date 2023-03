iPhone 14 GIALLO: offerta INIMMAGINABILE da eBay con 245€ di sconto

iPhone 14 nella nuova e iconica colorazione gialla è disponibile in pronta consegna su eBay a un prezzo decisamente invitante, ovverosia 784€, dove potrai come sempre usufruire di spedizioni rapide e gratuite se sei abbonato a Prime. Finito dunque il periodo di prenotazioni, è subito acquistabili nel taglio che preferisci.

Il tuo iPhone 14 giallo, eccolo su Amazon

iPhone 14 fa delle foto e dei video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

A gestire il tutto il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative, e fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi. Porta in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo.

Su iPhone 14 poi privacy e sicurezza sono di serie. Il device sfrutta la tecnologia Secure Enclave dentro il chip per proteggere le informazioni personali, come i dati di Face ID, i contatti e molto altro, e può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza. Infine iPhone 14 ha l’autonomia migliore di sempre. Allora, cosa aspetti? Oggi lo puoi comprare giallo nel taglio da 128GB su Amazon a un prezzo decisamente invitante, ovverosia 784€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.