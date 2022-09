iPhone 14: le cover ORIGINALI invadono già Amazon, vola a prenderle

In attesa che vengano aperte le prenotazioni per i nuovi iPhone 14, su Amazon sono intanto arrivate le cover protettive per i vari modelli della nuova gamma di Melafonino. O almeno, lo sono virtualmente, visto che per ora è possibile solo prenotarle. Come ogni custodia progettata da Apple, anche questa ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute. E allora, non pensarci troppo, perché la richiesta è tanta e magari le prenotazioni verranno chiuse a breve, e vai subito a bloccare la tua preferita tra quelle proposte. Ogni articolo, lo ricordiamo, fruisce delle spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

iPhone 14: le cover ORIGINALI

L’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra protegge ogni millimetro del tuo iPhone. Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 14, la custodia è magicamente facile da agganciare, e anche la ricarica wireless diventa più veloce. Quando sei a corto di batteria non devi nemmeno togliere la custodia: ti basta appoggiare l’iPhone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi. Ecco la lista:

iPhone 14:

Custodia MagSafe in silicone (PRODUCT) RED ​​​​​​​a 55,67€;

Custodia MagSafe in silicone Agave a 55,67€;

Custodia MagSafe in silicone Aurora a 56,32€;

Custodia MagSafe in silicone Viola Scuro a 55,62€;

iPhone 14 Plus:

Custodia MagSafe in silicone (PRODUCT) RED ​​​​​​​a 55,67€;

Custodia MagSafe in pelle Terra d’ombra a 65,97€;

Custodia MagSafe in silicone Viola Sambuco ​​​​​​​a 55,67€;

iPhone 14 Pro:

Custodia MagSafe in pelle Arancione ​​​​​​​a 65,97€;

Custodia MagSafe in pelle Verde Foresta ​​​​​​​a 65,40€;

Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro – Mezzanotte ​​​​​​​a 65,97€.

iPhone 14 Pro Max:

Custodia MagSafe in pelle Terra d’ombra a 65,40€​​​;

Custodia MagSafe in silicone Blu tempesta ​​​​​​​a 56,32€;

Custodia MagSafe in silicone Aurora a 56,32€;

Ad ogni modo, le richieste sono tante ed è probabile che altre cover possano presto essere pubblicate, pertanto l’invito che vi facciamo è quello di tenere sott’occhio le pagine di Amazon partendo proprio dalle nostre per eventuali nuove cover.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.