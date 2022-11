iPhone 14, occasione UNICA su eBay per il top di gamma ASSOLUTO

Solo questa offerta di eBay ti dà la possibilità di mettere le mani sul bellissimo e nuovissimo iPhone 14 al prezzo più conveniente di sempre, merito del codice coupon esclusivo “REGALI22” a tua disposizione fino alle 23:59 di questa sera.

Se acquisti subito lo smartphone di Apple, inoltre, puoi anche sfruttare la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione che rende il tutto ancora più vantaggioso.

Il super smartphone iPhone 14 precipita su eBay: affare d’oro

Lo smartphone del colosso hi-tech è ovviamente la punta di diamante per quanto riguarda il mercato mobile. Realizzato con materiali premium di altissimo livello, il device di Apple monta un bellissimo pannello Super Retina XDR da 6.1 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e un’ottima luminosità.

Il tutto è gestito dal potentissimo processore A15 Bionic con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre una batteria di nuova concezione ti assicura un’autonomia lunga un giorno che ti permette di guardare 20 ore consecutive di video ad altissima risoluzione.

Inoltre, come ogni iPhone che si rispetti, anche il nuovo modello integra un modulo fotografico doppio di nuova generazione per scatti ad altissima qualità e video eccezionali per rivedere i tuoi momenti più cari a dettagli massimi.

Questa occasione per il bellissimo e potentissimo smartphone Apple è disponibile solo per pochissime ore. Metti subito nel carrello il device del colosso di Cupertino e ricorda di sfruttare il codice coupon “REGALI22” per ottenere lo sconto di 50€, valido solo fino alle 23:59 di stasera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.