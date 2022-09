iPhone 14: perché faresti meglio a preordinarlo subito

L’iPhone 14 sta letteralmente andando a ruba al punto che Apple sta compiendo dei veri e propri salti mortali per cercare di soddisfare la domanda di unità che arriva da tutto il mondo. Ma stare dietro alle numerosissime richieste non è facile, a maggior ragione considerando quel che sta accadendo nel nostro pianeta e i relativi problemi di approvvigionamento di materie prime e forniture. Ecco perché c’è il rischio concreto che a breve i magazzini Apple possano restare vuoti, e così quelli dei principali rivenditori. E se ciò dovesse accadere, per coloro che vogliono acquistare il loro iPhone 14 saranno tempi duri a livello di attesa, visto che questi potrebbero davvero rivelarsi lunghi, come e più che per PlayStation 5.

La soluzione? Muoversi in fretta

Proprio così: la migliore soluzione in questi casi è quella di non distrarsi, non cincischiare e avere le idee chiare. In una parola: azione. Se avete intenzione di acquistare un iPhone 14 allora dovete agire con decisione, andare magari su Amazon, la soluzione più facile, e lì selezionare quale modello desiderate prima di chiudere l’acquisto. Solo in questo modo sarete certi di avere il vostro nuovo Melafonino ed evitare rischi. E se voglio comprare ma al momento non posso farlo per mancanza di liquidità? Nessun problema, puoi utilizzare tranquillamente una finanziaria a supporto e pagare comodamente a rate.

Come acquistare a rate

Per esempio sul sito Apple puoi portarti a casa i prodotti che ami con un piano di finanziamento conveniente. Ti basta navigare sul sito, scegliere il modello di iPhone che desideri e cliccare su Acquista, poi al momento di pagare richiedere il finanziamento. Idem su siti come Amazon. Se rientri tra quei clienti che rientrano nei requisiti per usufruire del sistema di pagamento rateale del noto sito di e-commerce, puoi effettuare il pagamento in 5 o 12 rate mensili senza alcun interesse.

In caso contrario puoi appoggiarti al servizio offerto in collaborazione con l’istituto di credito specializzato Cofidis. Quando selezioni l’opzione “Paga a rate con Cofidis” come metodo di pagamento, vieni reindirizzato a un modulo di domanda online sul sito web di Cofidis. Una volta completata, la tua domanda viene esaminata dalla finanziaria e il risultato viene fornito immediatamente online.

