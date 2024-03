iPhone 14 Plus 256 GB: Amazon lo SVENDE con lo sconto IMPRESSIONANTE di 175 euro

Le Offerte di Primavera di Amazon sono appena iniziate, ma ci sono già sconti che mai si erano visti prima d’ora e sono tra i più convenienti in assoluto. Se hai deciso di acquistare un nuovo smartphone, ti consigliamo di affrettarti e far tuo l’iPhone 14 Plus. Disponibile nella versione Azzurro da 256 storage, lo puoi acquistare a 933,61 euro! Lo sconto del 16% ti dà la possibilità di risparmiare ben 175 euro sul prezzo di listino. Goditi il display Super Retina XDR da 6,7″ e il chip A15 Bionic, devi approfittare oggi stesso di questa promo senza senso di Amazon!

iPhone 14 Plus: tutta la potenza di Apple unita ad un design intramontabile

Questo fantastico iPhone 14 Plus racchiude perfettamente il massimo della comodità e della potenza con un risparmio garantito. Si presenta con un display Super Retina XDR da 6,7″, in grado di fornire colori mai così vivaci e una luminosità senza precedenti. Il Ceramic Shield garantisce inoltre la resistenza all’acqua e una robustezza all’avanguardia nel settore. Così che non ti dovrai più preoccupare di cadute e graffi.

Degno di nota il chip A15 Bionic, con una GPU 5-core perfetta per fornire prestazioni fulminee e mai così rapide. La batteria dura tutto il giorno, con fino a 26 ore di riproduzione video garantite con una sola ricarica. Lato fotocamere, il comparto può vantare sensori di ultima generazione che, unite alla Modalità Azione, forniscono riprese sempre stabili e senza sbalzi. C’è poi la Modalità Cinema, disponibile per registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Ti segnaliamo infine la presenza del modem 5G, superveloce e in grado di agganciare il massimo della connettività ovunque ti trovi.

Sfrutta già oggi questa promo unica, ti porti a casa l’iPhone 14 Plus di ultima generazione ad un costo poche volte così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.