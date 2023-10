iPhone 14 Plus: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Dopo anni e anni di continuo e incessante utilizzo, spesso e volentieri sentiamo il bisogno di sostituire il nostro smartphone con uno nuovo, che sia caratterizzato da ottime prestazioni e che abbia soprattutto un buon comparto della fotocamera, per immortalare i nostri migliori ricordi. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti iPhone 14 Plus in offerta al sensazione prezzo di soli 849 euro, con il 13% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia di Cupertino.

iPhone 14 Plus: il miglior smartphone di sempre

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, lo smartphone si presenta nella sua splendida colorazione Azzurro, adatta praticamente ad ogni tipo di look. Partiamo innanzitutto dal display con tecnologia Super Retina XDR da 6.7 pollici, che permette di scorgere ogni dettaglio di qualunque contenuto multimediale che guardi: potrai ad esempio vedere tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix o Disney Plus.

Il comparto fotocamere è davvero stravolgente: hai infatti a disposizione un sensore principale da 12 megapixel, e una fotocamera anteriore perfetta per farti i selfie in ogni momento, grazie alla presenza di numerosissimi filtri preimpostati: quest’ultima è tralaltro dotata della tecnologia TrueDepth, che permette di conferire una maggior profondità ai tuoi scatti.

Davvero eccezionale poi l’autonomia della batteria, che ti consente di durare fino a 26 ore di riproduzione in totale, riuscendo così a coprire ottimamente tutta la tua durata, senza la fastidiosa necessità di ricaricarlo in continuazione, come succede con altri modelli di smartphone. Il vero cuore pulsante di questo iPhone 14 Plus è però rappresentato dal chip A15 Bionic, che permette di avviare qualsiasi app (anche quelle più pesanti, come nel caso del videoediting) senza avere nessun tentennamento o esitazione.

Insomma, a nemmeno 850 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone eccellente sotto qualsiasi punto di vista, che potrai utilizzare sia a scopo lavorativo che per puro piacere personale, ad esempio per guardare le serie TV e film in totale comodità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iPhone 14 Plus in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.