iPhone 14 Plus: ecco il prezzo ECCEZIONALE di Amazon

Spesso e volentieri dopo diversi anni di utilizzo incessante e ripetuto, è ormai inevitabile trovarsi a sostituire il proprio smartphone, soprattutto a causa della batteria che non è più funzionale ed efficiente come nei primi tempi. Alla luce di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti iPhone 14 Plus in offerta al sensazionale prezzo di soli 849 euro, con un ottimo 13% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 14 Plus: lo smartphone su misura per te

Uno dei punti di forza del modello Plus è sicuramente il suo ampissimo display da ben 6.7 pollici di diagonale, che ti consente di avere tutte le tue app (e relative notifiche) perfettamente sotto controllo. Grazie all’elevata definizione del display Super Retina XDR, poi, avrai la possibilità di goderti i film e serie TV anche quando sei un viaggio in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Davvero eccezionale anche l’autonomia della batteria, che garantisce fino a 29 ore di riproduzione video, permettendoti di non ricaricarlo per più giorni consecutivi, dicendo finalmente addio alla necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili.

Il vero e proprio punto di forza alla base di questo iPhone 14 Plus è sicuramente il suo processore A16 Bionic con GPU a 5 core, che garantisce delle prestazioni a dir poco sbalorditive: avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Grazie al Face ID potrai utilizzare semplicemente il tuo volto per sbloccare il dispositivo e accedere immediatamente alla schermata d’apertura, senza perdere tempo a digitare lunghe sequenze alfanumeriche. Nulla da dire anche per il comparto fotocamere grazie al sensore da ben 48 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi.

In definitiva a poco più di 840 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività senza compromessi: ecco solo un dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo iPhone 14 Plus in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

