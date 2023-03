iPhone 14 Plus (PRODUCT) RED da 128GB costa oltre 130€ in meno su Amazon

L’autonomia eccellente, il comparto camere da top cameraphone e il software in grande spolvero sono i principali punti di forza del nuovo iPhone 14 Plus. E per chi sta ancora decidendo quale iPhone acquistare tra la versione Plus e la versione Pro Max, l’ultima offerta di Amazon potrebbe convincere tutti: 1.057 euro anziché 1.179 euro, oltre 400 euro in meno rispetto al fratello maggiore Pro Max.

iPhone 14 Plus (PRODUCT) RED in maxi sconto su Amazon

Il nuovo iPhone 14 Plus è a tutti gli effetti un iPhone 14 base in versione grande. Rispetto al Pro Max le dimensioni sono invariate, ma è anche vero che è molto più leggero (203 grammi) ed è anche più sottile (appena 7,8 mm). Il comparto camere riesce a brillare sia nel punta e scatta sia nelle registrazioni video, dove si conferma al vertice della categoria con video in 4K a 60 fps. E in più da quest’anno c’è anche la registrazione in formato cinema, con riprese in 4K a 30 fps. Senza dilungarci oltre l’esperienza d’uso offerta dal software, con iOS 16 che ancora una volta segna un passo in avanti rispetto alle versioni precedenti, è l’autonomia l’altro principale punto di forza del telefono, con una durata della batteria ampiamente superiore alle canoniche 24 ore.

Il modello in offerta è in colorazione (PRODUCT) RED e vanta una memoria interna da 128GB. Venduto e spedito da Amazon, se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Se non hai particolari pretese a livello lavorativo, cioè se non sei un creator o un professionista che lavora con il telefono, e allo stesso tempo vuoi mantenere le dimensioni dello schermo da 6,7 pollici senza voler scendere a un formato più piccolo, allora l’iPhone 14 Plus è la scelta ideale. Soprattutto oggi che costa oltre 400 euro in meno rispetto alla versione Pro Max.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.