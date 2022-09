iPhone 14 Plus: sarà questo il nome del modello da 6,7'' del prossimo Melafonino?

In attesa dell’annuncio ufficiale che avverrà il prossimo 7 settembre, nel corso di un evento si terrà dal vivo presso lo Steve Jobs Theater, nel campus di Apple Park a Cupertino, trasmesso in diretta streaming, iPhone 14 continua a far parlare molto di sé. Così, se da un lato si continua a parlare dell’unione dei fori frontali di iPhone 14 Pro in un unico a forma di “pillola” o rettangolare (ma da dai bordi stondati), come riportato da 9to5Mac, e dell’intenzione dell’azienda di riprogettare l’app Fotocamera spostando di fatto la maggior parte dei controlli sulla superiore del display, dall’altro non finiscono nemmeno le speculazioni sul suo possibile nome.

L’iPhone 14 da 6,7 pollici non si chiamerà “Max”

Della nuova gamma iPhone 14 sono attesi ben quattro modelli, ovverosia due versioni cosiddette “Pro”, cioè l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e il 14 Pro Max da 6,7 pollici, fino a una versione base da 6,1 pollici e all’inedita variante da 6,7″ fino a ora spesso citata come “Max”. Infatti secondo alcune info raccolte dai colleghi sempre di 9to5Mac e in base ad alcune foto di cover in vendita per il Melafonino in questione, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di optare per il suffisso “Plus”.

Quindi il modello da 6,7” “normale” dovrebbe essere chiamato iPhone 14 Plus. E la cosa potrebbe avere molto senso, come evidenziato da diversi osservatori. In effetti non solo il dispositivo non presenta nulla di così particolarmente eclatante da poter essere definito “Max”, ma potrebbe anche poi essere confuso dal pubblico medio in un certo senso con il modello iPhone 14 Pro Max, che invece avrà feature particolari e per questo si posizionerà sulla fascia più alta del listino.

Ad ogni modo, ormai manca poco alla presentazione ufficiale e presto dunque avremo le risposte definitive a questo e a diversi quesiti, mentre è confermato ormai da tempo l’assenza quasi certa di un qualche modello di iPhone mini da 5,4 pollici. Intanto perché non date un’occhiata alle offerte su Amazon? Ad esempio ora c’è un bellissimo iPhone 12 (64GB) bianco ricondizionato a soli 560€.

