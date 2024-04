iPhone 14 Pro (128 GB) ricondizionato come nuovo: pochi pezzi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Pro che, nella sua iterazione color “nero siderale”, con 128 GB di memoria interna, si trova – ricondizionato ma in condizioni eccellenti – su Amazon al prezzo sensazionale di 824,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo anche perché ci sono pochissimi pezzi disponibili (al momento della stesura di questo articolo soltanto 7) quindi cosa aspettate? Fatelo vostro ora prima che sia troppo tardi. Fra le altre cose, acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: vediamoli insieme.

iPhone 14 Pro: ecco perché comprarlo

Il dispositivo di Apple è un prodotto semplicemente sensazionale: è piccolo ma performante, con un display OLED ProMotion Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili al seguito. La luminosità è elevatissima (pari a 2000 nit) e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato. Ci sono 128 GB di memoria interna, non espandibile, e la batteria promette un’autonomia degna di nota con una singola carica (e si ricarica in un lampo con la Lightning port, via wireless o con la MagSafe). Il comparto fotografico è di punta e prevede tre sensori evoluti che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES. A questa cifra infatti, vi porterete a casa un device perfetto per la creazione dei contenuti.

È un ricondizionato, ovvero un usato rigenerato e rimesso a nuovo dai tecnici del sito; ciò implica che godrà di numerosi vantaggi al seguito. Pensiamo all’impatto ambientale, ma darete anche nuova vita ad un dispositivo che, altrimenti, sarebbe andato perso. Avrete comunque la garanzia di Amazon per un anno con assistenza tecnica dedicata. A soli 824,90€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.