iPhone 14 Pro 5G è sceso di prezzo: ma ne restano POCHI

Con l’uscita dell’ultimo Apple iPhone 15, il modello precedente nelle sue varie edizioni è leggermente sceso di prezzo. Su eBay, per esempio, Apple iPhone 14 Pro 5G 256GB, in un misterioso colore nero, è arrivato a 1.099,90 euro! Un’ottima occasione, sebbene restino pochi modelli disponibili perché tutti vogliono realizzare il sogno di avere un iPhone.

Apple iPhone 14 Pro 5G: le caratteristiche

Apple iPhone 14 Pro vanta un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione da 2556×1179 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Come immaginabile da questo modello che da quasi 20 anni ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile, le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 Pro sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

La fotocamera vanta un sensore da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.9mm lo rende molto sottile e facilmente tascabile. Modello Chipset: Apple A16 Bionic. Slot scheda SIM: Dual SIM (SIM + eSIM). Connettività: 4G, 5G, Bluetooth, GPS, Lightning, LTE, NFC, Quad Band, Wi-Fi. Capacità di memorizzazione 256 GB, RAM 6 GB. Chiude il cerchio un elegante colore nero.

Acquista Apple iPhone 14 Pro 5G a 1.099,90 euro su eBay! Ti ricordiamo però che restano pochi modelli disponibili perché tutti vogliono realizzare il sogno di avere un iPhone.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.