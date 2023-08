iPhone 14 Pro ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Tra tutti gli smartphone top di gamma, possiamo senz’ombra di dubbio dire che iPhone rappresenta da ormai più di dieci anni un’eccellenza di questa tipologia specifica, con prestazioni eccellenti da ogni punto di vista e in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di utente, anche il più pretenzioso. Ecco dunque che su Amazon è disponibile iPhone 14 Pro, nella sua colorazione Nero Siderale e con 256 GB di spazio di archiviazione, ad un prezzo davvero incredibile e mai visto prima: parliamo infatti di 1240 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di listino suggerito da Apple.

Un telefono da non lasciarsi sfuggire

Partiamo innanzitutto dalla fotocamera di iPhone 14 Pro, che presenta un sensore da ben 48 megapixel, dalle prestazioni davvero eccellenti, che riuscirà a catturare ogni singolo dettaglio che ti si parerà davanti. Lo stesso si può dire per la modalità video, che ti permette di catturare video di qualità professionale in risoluzione 4K, con 24 frame al secondo, un po’ come accade per i film che vediamo normalmente al cinema. Questo nuovissimo modello di smartphone è poi corredato dal chip A16 Bionic, che permette delle prestazioni sbalorditive: ecco perché iPhone 14 Pro si presta benissimo anche a situazioni lavorative, dal momento che riesce a processare senza alcun tipo di problema anche le app più pesanti che sono attualmente disponibili su App Store, senza accusare la benché minima incertezza.

Una delle novità più interessanti di iPhone 14 Pro è rappresentata dalla modalità Always-On del display (che ricordiamo essere di ben 6.1 pollici, l’ideale per godere delle varie app di streaming come Netflix), che rimarrà costantemente acceso (con una luminosità leggermente inferiore rispetto al solito) così da garantire di visualizzare tutte le proprie notifiche senza necessariamente dover premere alcun tasto dell’iPhone.

Nel caso in cui tu sia maldestro, questo potrebbe essere sicuramente uno smartphone che fa per te: iPhone 14 Pro monta infatti il Ceramic Shield, che promette una resistenza e una durevolezza mai vista prima per quanto riguarda il vetro posto anteriormente rispetto al display.

Lo stesso si può dire nel caso in cui tu vada al mare in vacanza: questo nuovo modello presenta infatti il certificato di resistenza all’acqua con grado di protezione IP68, anche a diversi metri di profondità, fino a 6 metri e per una durata totale dell’immersione massima a 30 minuti.

Ad un prezzo così competitivo e con queste caratteristiche eccellenti, insomma, è davvero difficile rinunciare ad iPhone 14 Pro. Perciò accorrete ad acquistarlo su Amazon, perché le scorte potrebbero terminare a breve!

